Хесе покинет «ПСЖ» и перейдет в «Вальядолид»

Футбол 18 декабря 2018 15:21 Источник: Football Espana Автор: Липкин Антон

Испанец не провел ни одного матча в нынешнем сезоне.

Полузащитник «Пари Сен-Жермен» Хесе уйдет из клуба следующим летом, сообщает Football Espana.

25-летний испанец вернулся во французский клуб после сезона, проведенного в аренде в «Сток Сити», однако ни разу не попал в заявку команды при новом главном тренере Томасе Тухеле.

Ожидается, что следующим летом Хесе подпишет контракт с «Вальядолидом». Ранее он выступал в Испании за «Реал» (2011-2016) и на правах аренды за «Лас-Пальмас» (2017). В 79 матчах в примере он забил 16 голов и сделал 13 голевых передач.

В 2016 году «ПСЖ» заплатил за Хесе «Реалу» 25 миллионов евро. За два с половиной сезона он провел за парижан всего 14 матчей и забил два гола. Контракт игрока рассчитан до 2021 года.