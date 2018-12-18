Хесе покинет «ПСЖ» и перейдет в «Вальядолид» - Советский спорт
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    • Футбол18 декабря 2018 15:21Источник: Football EspanaАвтор: Липкин Антон

    Хесе покинет «ПСЖ» и перейдет в «Вальядолид»

    Испанец не провел ни одного матча в нынешнем сезоне.

    Полузащитник «Пари Сен-Жермен» Хесе уйдет из клуба следующим летом, сообщает Football Espana.

    25-летний испанец вернулся во французский клуб после сезона, проведенного в аренде в «Сток Сити», однако ни разу не попал в заявку команды при новом главном тренере Томасе Тухеле.

    Ожидается, что следующим летом Хесе подпишет контракт с «Вальядолидом». Ранее он выступал в Испании за «Реал» (2011-2016) и на правах аренды за «Лас-Пальмас» (2017). В 79 матчах в примере он забил 16 голов и сделал 13 голевых передач.

    В 2016 году «ПСЖ» заплатил за Хесе «Реалу» 25 миллионов евро. За два с половиной сезона он провел за парижан всего 14 матчей и забил два гола. Контракт игрока рассчитан до 2021 года.

    #лига 1#фк псж#хесе родригес#испанская примера#фк вальядолид#Возможные трансферы
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