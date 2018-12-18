Игорь Бобков: В сборной удалось перевести дух - Советский спорт
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    • Хоккей18 декабря 2018 15:34Источник: КХЛАвтор: Липкин Антон

    Игорь Бобков: В сборной удалось перевести дух

    Вратарь провел 36 из 40 матчей «Авангарда».

    Голкипер «Авангарда» Игорь Бобков рассказал о том, как справляется с нагрузкой, выпавшей на него в клубе в нынешнем сезоне.

    – Ну вот считайте в сборной и отдохнул (улыбается), – сказал Бобков в интервью официальному сайту КХЛ. – Удалось немного перевести дух, так как не сыграл ни одного матча.

    – В вашей карьере были отрезки, когда вы настолько безраздельно владели позицией основного вратаря и проводили в основе львиную долю матчей?
    – Пожалуй, только на юниорском уровне. Во взрослом я такого не припомню. Но для меня очень почетно такое доверие тренеров.

    – Вы уже полгода в «Авангарде»: что изменилось в вашей карьере с переходом в новый клуб?
    – Я впервые играю за команду топ-уровня. Ответственности стало больше, а вот бросков поменьше, так как оборона фильтрует много атак, и шайба реже доходит до ворот. Но я бы не сказал, что при этом стало меньше работы: концентрацию необходимо сохранять в любой момент.

    В нынешнем сезоне 27-летний голкипер провел 36 из 40 матчей «Авангарда», в которых одержал 20 побед, отразил 91,8 процента бросков при коэффициенте надежности 1,89 гола за игру.

    Бобков был вызван в сборную России на второй этап Еврохоккейтура – Кубок Первого канала, но не провел на турнире ни одного матча.

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