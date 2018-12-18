Игорь Бобков: В сборной удалось перевести дух

Хоккей 18 декабря 2018 15:34 Источник: КХЛ Автор: Липкин Антон

Вратарь провел 36 из 40 матчей «Авангарда».

Голкипер «Авангарда» Игорь Бобков рассказал о том, как справляется с нагрузкой, выпавшей на него в клубе в нынешнем сезоне.

– Ну вот считайте в сборной и отдохнул (улыбается), – сказал Бобков в интервью официальному сайту КХЛ. – Удалось немного перевести дух, так как не сыграл ни одного матча.

– В вашей карьере были отрезки, когда вы настолько безраздельно владели позицией основного вратаря и проводили в основе львиную долю матчей?

– Пожалуй, только на юниорском уровне. Во взрослом я такого не припомню. Но для меня очень почетно такое доверие тренеров.

– Вы уже полгода в «Авангарде»: что изменилось в вашей карьере с переходом в новый клуб?

– Я впервые играю за команду топ-уровня. Ответственности стало больше, а вот бросков поменьше, так как оборона фильтрует много атак, и шайба реже доходит до ворот. Но я бы не сказал, что при этом стало меньше работы: концентрацию необходимо сохранять в любой момент.

В нынешнем сезоне 27-летний голкипер провел 36 из 40 матчей «Авангарда», в которых одержал 20 побед, отразил 91,8 процента бросков при коэффициенте надежности 1,89 гола за игру.

Бобков был вызван в сборную России на второй этап Еврохоккейтура – Кубок Первого канала, но не провел на турнире ни одного матча.