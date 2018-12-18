Кайл Хайнс: Матч с «Фенербахче» задаст тон для достижения целей команд на финише сезона - Советский спорт
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    • Баскетбол18 декабря 2018 16:41Источник: БК ЦСКААвтор: Липкин Антон

    Кайл Хайнс: Матч с «Фенербахче» задаст тон для достижения целей команд на финише сезона

    ЦСКА сыграет в гостях с лидером Евролиги.

    Центровой ЦСКА Кайл Хайнс прокомментировал предстоящий матч с «Фенербахче» в 13-м туре регулярного чемпионата Евролиги.

    «Фенербахче» – лидер Евролиги, жесткий и агрессивный соперник, – приводит слова 32-летнего американца официальный сайт клуба. – Надо противостоять их агрессивности и сохранять концентрацию на протяжении всего матча.

    Наши встречи всегда получаются интересными, в прошлом сезоне обе были решены бросками на последних секундах.

    К тому же матч очень важен психологически, с точки зрения уверенности в себе, он задаст тон для достижения целей команд на финише сезона».

    «Фенербахче» лидирует в регулярном чемпионате, потерпев только одно поражение в 12 матчах. У ЦСКА десять побед при двух поражениях и третье место.

    Матч «Фенербахче» – ЦСКА пройдет 18 декабря в Стамбуле. Начало – 20:45 (мск).

    #евролига#бк цска#бк фенербахче#хайнс кайл
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