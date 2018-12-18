Кайл Хайнс: Матч с «Фенербахче» задаст тон для достижения целей команд на финише сезона

Баскетбол 18 декабря 2018 16:41 Источник: БК ЦСКА Автор: Липкин Антон

ЦСКА сыграет в гостях с лидером Евролиги.

Центровой ЦСКА Кайл Хайнс прокомментировал предстоящий матч с «Фенербахче» в 13-м туре регулярного чемпионата Евролиги.

«Фенербахче» – лидер Евролиги, жесткий и агрессивный соперник, – приводит слова 32-летнего американца официальный сайт клуба. – Надо противостоять их агрессивности и сохранять концентрацию на протяжении всего матча.

Наши встречи всегда получаются интересными, в прошлом сезоне обе были решены бросками на последних секундах.

К тому же матч очень важен психологически, с точки зрения уверенности в себе, он задаст тон для достижения целей команд на финише сезона».

«Фенербахче» лидирует в регулярном чемпионате, потерпев только одно поражение в 12 матчах. У ЦСКА десять побед при двух поражениях и третье место.

Матч «Фенербахче» – ЦСКА пройдет 18 декабря в Стамбуле. Начало – 20:45 (мск).