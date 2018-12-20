Александр Кокорин: Читаю Новый Завет - Советский спорт
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    • Футбол20 декабря 2018 13:19Источник: «Известия»Автор: Липкин Антон

    Александр Кокорин: Читаю Новый Завет

    Нападающий «Зенита» арестован до 8 февраля.

    Форвард «Зенита» Александр Кокорин рассказал, что во время нахождения в СИЗО занимается укреплением веры.

    «По поводу веры: мы здесь ее укрепляем и будем укреплять, – приводят «Известия» слова Кокорина. – Читаю Новый Завет. Считаю, главное – как ты веришь. Передайте священнику, что я был бы рад чаще с ним общаться».

    Напомним, в понедельник Московский городской суд отклонил апелляцию адвокатов Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева на продление ареста футболистов до 8 февраля 2019 года.

    Оба игрока арестованы по обвинению в избиении водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука, а также главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака и главы НАМИ Дениса Гайсина.

    #рпл#фк зенит#кокорин александр#Футбол-Россия
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