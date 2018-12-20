Путин пообещал решить вопрос со строительством футбольного поля в Санкт-Петербурге для детей из детских домов

Футбол 20 декабря 2018 14:34 Источник: «Советский спорт» Автор: Липкин Антон

Глава государства проводит большую пресс-конференцию в Москве.

Президент Российский Федерации Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов на ежегодной пресс-конференции, заявил, что окажет содействие финансированию строительства крытого футбольного поля для бесплатных занятий детей из детских домов и неблагополучных семей в Санкт-Петербурге.

«Я поговорю с исполняющим обязанности (губернатора Санкт-Петербурга Александром Бегловым), уверен, что вопрос будет решен, – сказал Путин.

По словам журналиста, задававшего вопрос, стоимость проекта составляет 11 миллионов рублей.

Большая пресс-конференция проходит в Центре международной торговли на Краснопресненской набережной в Москве.