Путин пообещал решить вопрос со строительством футбольного поля в Санкт-Петербурге для детей из детских домов

Глава государства проводит большую пресс-конференцию в Москве.
Президент Российский Федерации Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов на ежегодной пресс-конференции, заявил, что окажет содействие финансированию строительства крытого футбольного поля для бесплатных занятий детей из детских домов и неблагополучных семей в Санкт-Петербурге.
«Я поговорю с исполняющим обязанности (губернатора Санкт-Петербурга Александром Бегловым), уверен, что вопрос будет решен, – сказал Путин.
По словам журналиста, задававшего вопрос, стоимость проекта составляет 11 миллионов рублей.
Большая пресс-конференция проходит в Центре международной торговли на Краснопресненской набережной в Москве.