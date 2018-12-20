Владимир Драчев: Старых способна бороться за самые высокие места в общем зачете

Биатлон 20 декабря 2018 17:25 Источник: «Известия» Автор: Липкин Антон

В четверг в Нове-Место стартует третий этап Кубка мира.

Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев рассчитывает на то, что биатлонистка сборной России Ирина Старых сможет войти в тройку призеров в одной из гонок третьего этапа Кубка мира в Нове-Место.

«Своей работой она это заслужила,– приводят «Известия» слова Драчева. – Наша спортсменка очень стабильно стреляет в этом сезоне. Надо немножко подкорректировать некоторые моменты по лыжному ходу, и тогда все будет здорово. Она способна бороться за самые высокие места в общем зачете».

Напомним, женский спринт на этапе в Нове-Место пройдет в пятницу, после этого в календаре чешского этапа гонки преследования и масс-старты.