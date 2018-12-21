Сириль Абитебуль: В «Ред Булл» скрывают факты и манипулируют данными

Формула-1 21 декабря 2018 12:39 Источник: Motorsport.com Автор: Липкин Антон

Со следующего сезона австрийская команда переходит с моторов «Рено» на двигатели «Хонда».

Руководитель «Рено» Сириль Абитебуль считает, что моторы французского производителя по-прежнему выигрывают конкуренцию у «Хонды».

«Они («Хонда») по-прежнему отстают от нас на 20кВт (около 27 л.с.), – приводит Motorsport.com слова Абитебуля. – Я знаю, что говорят в «Ред Булл». Они скрывают факты и манипулируют данными. Я понимаю такую тактику коммуникаций, но их слова – не факты.

Если вы спросите о нашем анализе эффективности, то «Хонда» на 20кВт позади. Они вообще не продвинулись. Разница была такой же год назад, совсем как сегодня».

Напомним, со следующего сезона «Ред Булл», на протяжении 12 сезонов выступавший с моторами «Рено», переходит на двигатели «Хонда».