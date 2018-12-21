Загитова чисто откатала короткую программу на чемпионате России

Фигурное катание 21 декабря 2018 15:06 Автор: Липкин Антон

Олимпийская чемпионка получила от судей 80,62 балла.

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова чисто исполнила короткую программу на чемпионате России в Саранске.

16-летняя фигуристка сделала каскад из тройного лутца и тройного ритбергера, двойной аксель и тройной флип.

Оценка Загитовой за технику составила 42,47 балла. Итоговая оценка судей за короткую программу – 80,62 балла.

Таким образом, Загитовой не хватило 0,16 балла до повторения своего личного рекорда в короткой программе

После семи выступивших фигуристок Загитова занимает первое место.

Произвольная программа у женщин пройдет в субботу. Начало – 18:00 (мск). Чемпионат России продлится в Саранске до 23 декабря.