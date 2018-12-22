Хамес Родригес: Пока я думаю только о «Баварии»

Хоккей 22 декабря 2018 09:20 Источник: AS Автор: Липкин Антон

Колумбиец восстанавливается после повреждения связок колена.

Полузащитник «Баварии» Хамес Родригес прокомментировал возможное возвращение в «Реал».

«Мое настоящее – это «Бавария», – приводит AS слова 27-летнего колумбийца. – У меня контракт с клубом до июня.

У меня все хорошо, и я спокоен. В июне посмотрим, что произойдет, но пока я думаю только о «Баварии».

Восстановление идет хорошо, и я с нетерпением жду начала года. У нас хороший состав и нет никаких проблем с Ковачем».

Напомним, в ноябре Хамес повредил связки колена. В нынешнем сезоне он забил три гола в восьми матчах бундеслиги.

Права на полузащитника принадлежат «Реалу», а в «Баварии» он выступает в аренде.