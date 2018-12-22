Сергей Прядкин: От премьер-лиги есть кандидаты на пост президента РФС, но я их не видел

Футбол 22 декабря 2018 09:34 Источник: «Р-Спорт» Автор: Липкин Антон

Президент лиги подтвердил, что не будет участвовать в выборах президента РФС.

Президент РПФЛ Сергей Прядкин, исполняющий обязанности президента РФС, заявил, что кандидат от лиги, возможно, будет участвовать в выборах нового президента союза.

«Ничего экстраординарного не произошло, – приводит «Р-Спорт» слова Прядкина. – Если же суть вашего вопроса в том, что вчера я дал категорический отказ от участия в выборах будущего президента РФС, то я готов подтвердить, что не буду участвовать.

От премьер-лиги действительно есть кандидаты. Но лично я их не видел. Более того, кандидатуру должны поддержать минимум пять членов РФС».

Напомним, в среду вице-премьер правительства России Виталий Мутко покинул пост президента РФС.

Отчетно-выборная конференция РФС пройдет 22 февраля 2019 года.