Матвей Елисеев: Считаю 18-ю позицию перспективной в гонке преследования

Биатлон 22 декабря 2018 09:44 Источник: Телеканал «Матч ТВ» Автор: Липкин Антон

Сегодня на этапе Кубка мира в Нове-Место пройдут две гонки преследования.

Российский биатлонист Матвей Елисеев рассказал об ожиданиях перед гонкой преследования на третьем этапе Кубка мира в Нове-Место.

«Конечно, считаю свою 18-ю позицию перспективной, – приводит слова Елисеева официальный сайт телеканала «Матч ТВ». – Любой выход на старт – это шанс. Какое реально занять место? Это зависит от ошибок соперников. Конечно, я не собираюсь их допускать, буду работать по максимуму.

В пасьюте круг хоть и короче, но дистанция общая длиннее. Круг достаточно хороший – после большого подъема идут более или менее равнинные участки».

Напомним, в спринте, который прошел в четверг 25-летний Елисеев занял 18-е место. Начало – 17:00 (мск).