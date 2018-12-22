Анатолий Хованцев: Провал Бабикова связан с реакклиматизацией после спуска с гор

Биатлон 22 декабря 2018 10:54 Источник: Телеканал «Матч ТВ» Автор: Липкин Антон

Бабиков стал 80-м в спринте в Нове-Место.

Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев прокомментировал выступление Антона Бабикова в спринте на третьем этапе Кубка мира в Нове-Место.

«Провал Антона Бабикова в спринтерской гонке связан с реакклиматизацией после спуска с гор, – приводит слова Хованцева официальный сайт телеканала «Матч ТВ». – Старт Бабикова пришелся на четвертый день после приезда в расположение сборной в Нове-Место».

Напомним, Бабиков занял 80-е место. Спринт на чешском этапе стал для него первым стартом на Кубке мира в нынешнем сезоне. Ранее он провел два этапа в Кубке IBU.