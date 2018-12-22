Нико Ковач: «Бавария» должна показать игру топ-уровня в матче с «Айнтрахтом»

Перед зимней паузой действующие чемпионы Германии сыграют во Франкфурте.
Главный тренер «Баварии» Нико Ковач прокомментировал предстоящий матч 17-го тура бундеслиги с «Айнтрахтом» во Франкфурте.
«Мы должны будем показать игру топ-уровня, – приводит слова Ковача официальный сайт «Баварии». – Йович, Аллер и Ребич проделывают впереди хорошую работу. Это очень быстрая команда, которая агрессивно прессингует и старается использовать ошибки соперника. Мы должны быть к этому готовы».
Напомним, в августе «Бавария» разгромила «Айнтрахт» (5:0) в матче за Суперкубок Германии.
Матч «Айтрахт» – «Бавария» пройдет 22 декабря на «Коммерцбанк-Арене» во Франкфурте.
После 17-го тура в чемпионате Германии наступает месячный перерыв.