Нико Ковач: «Бавария» должна показать игру топ-уровня в матче с «Айнтрахтом»

Футбол 22 декабря 2018 11:56 Источник: ФК «Бавария» Автор: Липкин Антон

Перед зимней паузой действующие чемпионы Германии сыграют во Франкфурте.

Главный тренер «Баварии» Нико Ковач прокомментировал предстоящий матч 17-го тура бундеслиги с «Айнтрахтом» во Франкфурте.

«Мы должны будем показать игру топ-уровня, – приводит слова Ковача официальный сайт «Баварии». – Йович, Аллер и Ребич проделывают впереди хорошую работу. Это очень быстрая команда, которая агрессивно прессингует и старается использовать ошибки соперника. Мы должны быть к этому готовы».

Напомним, в августе «Бавария» разгромила «Айнтрахт» (5:0) в матче за Суперкубок Германии.

Матч «Айтрахт» – «Бавария» пройдет 22 декабря на «Коммерцбанк-Арене» во Франкфурте.

После 17-го тура в чемпионате Германии наступает месячный перерыв.