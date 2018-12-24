Торнтон обогнал Дионна и вышел на десятое место по голевым передачам в НХЛ (видео) - Советский спорт
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    • Хоккей24 декабря 2018 10:23Источник: NHLАвтор: Липкин Антон

    Торнтон обогнал Дионна и вышел на десятое место по голевым передачам в НХЛ (видео)

    Канадец в 1041-й раз помог отличиться партнерам.

    Форвард «Сан-Хосе» Джо Торнтон поднялся на десятое место в списке лучших ассистентов в истории НХЛ.

    В воскресенье в матче регулярного чемпионата с «Аризоной» (3:4 Б) 39-летний канадец поучаствовал в голевой комбинации, которую завершил Тим Хеед. После этого у Торнтона стало 1041 голевая передача в 1522 матчах в лиге.

    По этому показателю он опередил форварда «Детройта», «Лос-Анджелеса» и «Рейнджерс» 1970-1980-х годов Марселя Дионна (1040).

    От девятого места, на котором располагается канадец Горди Хоу, Торнтона отделяют восемь передач. Лидирует в списке лучших ассистентов в истории НХЛ Уэйн Гретцки (1963).

    Добавим, что в нынешнем сезоне на счету Торнтона теперь 16 (5+11) очков в 29 матчах.

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