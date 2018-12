Торнтон обогнал Дионна и вышел на десятое место по голевым передачам в НХЛ (видео)

Форвард «Сан-Хосе» Джо Торнтон поднялся на десятое место в списке лучших ассистентов в истории НХЛ.

В воскресенье в матче регулярного чемпионата с «Аризоной» (3:4 Б) 39-летний канадец поучаствовал в голевой комбинации, которую завершил Тим Хеед. После этого у Торнтона стало 1041 голевая передача в 1522 матчах в лиге.

По этому показателю он опередил форварда «Детройта», «Лос-Анджелеса» и «Рейнджерс» 1970-1980-х годов Марселя Дионна (1040).

От девятого места, на котором располагается канадец Горди Хоу, Торнтона отделяют восемь передач. Лидирует в списке лучших ассистентов в истории НХЛ Уэйн Гретцки (1963).

1,041 career assists for Joe Thornton.



He passed Marcel Dionne (1,040) for sole possession of 10th place on the NHL’s all-time list. #NHLStats #ARIvsSJS pic.twitter.com/ypIrpvRRea