Клим Костин: Тренеры подготовят нас для самого высокого результата на МЧМ

Хоккей 24 декабря 2018 12:38 Источник: Федерация хоккея России (ФХР) Автор: Липкин Антон

Молодежная сборная России выиграла у Швейцарии перед стартом чемпионата мира.

Форвард молодежной сборной России по хоккею Клим Костин подвел итоги контрольных матчей команды перед чемпионатом мира.

В воскресенье в заключительной игре перед началом турнира сборная России победила Швейцарию (4:1). До этого команда проиграла Швеции (2:4) и США (2:3).

«Контрольные игры на то и контрольные, чтобы выявить ошибки, – приводит слова Костина официальный сайт ФХР. – Понять, что исправлять. Будем над этим работать.

До прошлого сезона много лет команда постоянно была медалях, а в Баффало год назад случился провал. Но это уже дела прошлого, надо просто было сделать правильные выводы. Уверен, наши тренеры подготовят нас для самого высокого результата».

Отметим, что в матче со Швейцарией, который состоялся в канадском Бернаби, Костин установил окончательный счет.

Чемпионат мира пройдет в Ванкувере и Виктории с 26 декабря по 5 января. На групповом этапе Россия сыграет с Данией (27 декабря), Чехией (28 декабря), Швейцарией (30 декабря) и Канадой (31 декабря).

Напомним, в январе этого года на чемпионате мира в Баффало Россия впервые за восемь лет не попала в тройку призеров.