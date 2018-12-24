Клим Костин: Тренеры подготовят нас для самого высокого результата на МЧМ - Советский спорт
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    • Хоккей24 декабря 2018 12:38Источник: Федерация хоккея России (ФХР)Автор: Липкин Антон

    Клим Костин: Тренеры подготовят нас для самого высокого результата на МЧМ

    Молодежная сборная России выиграла у Швейцарии перед стартом чемпионата мира.

    Форвард молодежной сборной России по хоккею Клим Костин подвел итоги контрольных матчей команды перед чемпионатом мира.

    В воскресенье в заключительной игре перед началом турнира сборная России победила Швейцарию (4:1). До этого команда проиграла Швеции (2:4) и США (2:3).

    «Контрольные игры на то и контрольные, чтобы выявить ошибки, – приводит слова Костина официальный сайт ФХР. – Понять, что исправлять. Будем над этим работать.

    До прошлого сезона много лет команда постоянно была медалях, а в Баффало год назад случился провал. Но это уже дела прошлого, надо просто было сделать правильные выводы. Уверен, наши тренеры подготовят нас для самого высокого результата».

    Отметим, что в матче со Швейцарией, который состоялся в канадском Бернаби, Костин установил окончательный счет.

    Чемпионат мира пройдет в Ванкувере и Виктории с 26 декабря по 5 января. На групповом этапе Россия сыграет с Данией (27 декабря), Чехией (28 декабря), Швейцарией (30 декабря) и Канадой (31 декабря).

    Напомним, в январе этого года на чемпионате мира в Баффало Россия впервые за восемь лет не попала в тройку призеров.

    #мчм-2019#молодежная сборная россии по хоккею#молодежная сборная швейцарии по хоккею#костин клим
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