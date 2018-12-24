Олег Кононов: Никогда не даю игроку переступить черту, за которой работает главный тренер

Футбол 24 декабря 2018 13:25 Источник: ФК «Спартак» Автор: Липкин Антон

Главный тренер «Спартака» рассказал о том, как относится к игрокам.

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов рассказал о том, чем ему импонирует француз Зинедин Зидан.

«Во-первых, во время работы в «Реале» Зидан выиграл все титулы, которые только могут быть в Испании и Европе, – сказал Кононов в интервью клубной пресс-службе. – В своей карьере я тоже хотел бы этого добиться.

Во-вторых, это стиль. «Реал» играл в атакующий футбол. Понятно, что такой клуб может позволить себе дорогостоящих игроков, но Зидан также выпускал молодых воспитанников «Реала». При этом они показывали хороший результат, и сейчас многие уже начинают играть в основном составе сборной Испании.

Мне нравится, как Зидан ведет себя в коллективе. Я знаю, что он всегда хорошо относится к игрокам, но у него есть грань, которую игрок не должен переступать. И это тоже мне близко. Я всегда уважаю футболистов, но никогда не даю игроку переступить черту, за которой работает уже главный тренер и его личность».

Напомним, 52-летний Кононов стал главным тренером «Спартака» 12 ноября. Под его руководством команда одержала три победы в чемпионате России, сыграла вничью с «Уралом» в Кубке страны и потерпела два поражения в Лиге Европы, завершив выступление в еврокубках.