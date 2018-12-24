Роберто Мартинес: Чаще чем Азар, исходы матчей решают только Роналду и Месси

Футбол 24 декабря 2018 14:01 Источник: The Times Автор: Липкин Антон

Бельгиец забил десять голов и сделал девять голевых передач в 21 матче за «Челси» в нынешнем сезоне.

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес высказался о полузащитнике команды Эдене Азаре.

«На международном уровне он всегда стабильно играет на очень высоком уровне, – сказал испанец в интервью The Times. – Если не брать в расчет Роналду и Месси, не думаю, что есть другой такой игрок, который так же часто решает исход матчей.

Эден стал чемпионом с «Лиллем» – командой, которую не назовешь претендентом на победу. С «Челси» он выигрывал чемпионат дважды с разными тренерами. Он был лидером сборной на чемпионате мира, на котором команда завоевала бронзу.

Он демонстрирует стабильность и сейчас переживает лучший момент в своей карьере».

В нынешнем сезоне 27-летний бельгиец забил десять голов и сделал девять голевых передач в 21 матче за «Челси».