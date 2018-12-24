Голодец сменила Мутко на посту председателя оргкомитета Универсиады-2019

Универсиада пройдет в Красноярске с 2 по 12 марта.
Заместитель председателя правительства Российской Федерации Ольга Голодец возглавила организационный комитет Зимней Универсиады 2019 года в Красноярске.
Соответствующее распоряжение председателя правительства Российской Федерации Дмитрия Медведева было опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
В состав оргкомитета также вошли: министр науки и высшего образования Михаил Котюков, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Константин Носков, министр здравоохранения Вероника Скворцова, президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков, глава компании «Норильский Никель» Владимир Потанин.
При этом из состава исключен его бывший председатель – вице-премьер Виталий Мутко.
Напомним, Зимняя Универсиада пройдет в Красноярске с 2 по 12 марта.