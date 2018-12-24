Юрген Клопп: Трансферы? Я оставляю дверь открытой

Футбол 24 декабря 2018 17:41 Источник: ФК «Ливерпуль» Автор: Липкин Антон

Немец объяснил, при каком условии «Ливерпуль» может подписать новых игроков в январе.

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал о возможном приглашении новичков в зимнее трансферное окно.

«Я полностью доволен тем, что у меня есть, – приводит слова немца официальный сайт «красных». – Но как я уже говорил, мы не знаем, что будет дальше, именно поэтому я оставляю дверь открытой.

Если что-то произойдет, нам нужно будет рассмотреть варианты, потому что впереди огромное количество матчей, и нам очень важно, чтобы у нас всегда была возможность реагировать на ситуацию.

Если же ничего не случится, тогда не думаю, что мы будем что-то предпринимать».

Напомним, «Ливерпуль» лидирует в премьер-лиге, оставаясь единственной командой, не потерпевшей ни одного поражения.

Во вторник в 19-м туре «Ливерпуль» сыграет с «Ньюкаслом» на стадионе «Энфилд».