Юрген Клопп: Трансферы? Я оставляю дверь открытой - Советский спорт
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    • Футбол24 декабря 2018 17:41Источник: ФК «Ливерпуль»Автор: Липкин Антон

    Юрген Клопп: Трансферы? Я оставляю дверь открытой

    Немец объяснил, при каком условии «Ливерпуль» может подписать новых игроков в январе.

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал о возможном приглашении новичков в зимнее трансферное окно.

    «Я полностью доволен тем, что у меня есть, – приводит слова немца официальный сайт «красных». – Но как я уже говорил, мы не знаем, что будет дальше, именно поэтому я оставляю дверь открытой.

    Если что-то произойдет, нам нужно будет рассмотреть варианты, потому что впереди огромное количество матчей, и нам очень важно, чтобы у нас всегда была возможность реагировать на ситуацию.

    Если же ничего не случится, тогда не думаю, что мы будем что-то предпринимать».

    Напомним, «Ливерпуль» лидирует в премьер-лиге, оставаясь единственной командой, не потерпевшей ни одного поражения.

    Во вторник в 19-м туре «Ливерпуль» сыграет с «Ньюкаслом» на стадионе «Энфилд».

    #апл#фк ливерпуль#клопп юрген#Возможные трансферы
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