Главный редактор "Советского спорта" Николай Яременко вошел в руководство Союза журналистов Москвы

27 декабря 2018 19:04 Источник: «Советский спорт»

Главный редактор "Советского спорта" Николай Яременко стал членом Президиума Союза журналистов Москвы. Это произошло на заседании руководства Союза, где новыми членами президиума были избраны Николай Яременко и главный редактор RT Маргарита Симоньян.

- Для меня это огромная честь. Честно говоря, никогда и не думал, что мне будет доверена такая честь. И тем более не мог даже рассчитывать, что мою кандидатуру предложит главный редактор легендарного "МК" Павел Гусев, - признался Николай Яременко. - В наступающем году "Советский спорт" как старейшая спортивная газета страны будет отмечать своё 95-летие. И мы постараемся радовать читателей, как всегда, яркой и интересной информацией. А если говорить в целом об отраслевых проблемах и задачах, то их довольно много. Это и сохранение газет в традиционном формате - в виде бумаги, и одновременно способность современных редакций находить себя в новых, мультимедийных форматах.