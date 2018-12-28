Хайо Зеппельт: Если Россия не выполнит условий WADA до 31 декабря, наступит момент истины

28 декабря 2018 12:36 Источник: «Газета.Ru» Автор: Гичунцев Артур

Немецкий журналист Хайо Зеппельт поделился мнением о возможном нарушении России договоренности со Всемирным антидопинговым агентством WADA по восстановлению РУСАДА.

«Грязная игра – на очереди следующий раунд. По всей видимости Россия пока не готова предоставить оригинал данных из Московской лаборатории. Дедлайн, установленный WADA, – 31 декабря. Что дальше? Драматичный шаг: шеф РУСАДА обращается к Путину, чтобы избежать тотальной катастрофы.

Жесткие последствия для российского спорта? Российский вице-премьер заявляет: Россия не решит проблему с передачей данных до дедлайна. Очевидно, Россия считает гораздо большей угрозой передачу секретных данных, чем изоляцию для спортсменов. Тревожное развитие событий. Что скрывает Россия?

Если Россия не выполнит условий WADA до 31 декабря, наступит момент истины. В том числе и для лидеров WADA — Риди и Оливье Ниггли. Как WADA отреагирует? Еще один хитрый ход или же незамедлительное отстранение РУСАДА? Или же последуют еще более жесткие санкции, основанные на более серьезных критериях соответствия WADA?» – приводит заявление Зеппельта "Газета.Ru" со ссылкой на его Twitter.

Напомним, 20 сентября исполком WADA принял решение в полном объеме восстановить РУСАДА в правах. Одним из условий стало четкое соблюдение сроков (до 31 декабря 2018 года) предоставления материалов Московской лаборатории, собранных с 2011 по 2015 год. До 30 июня 2019 года российской стороне необходимо передать на перепроверку все подозрительные допинг-пробы из лаборатории. Если одно из условий WADA не будет выполнено, РУСАДА сразу лишат статуса соответствия, отечественных спортсменов могут лишить права выступать за рубежом, и Россия не сможет организовывать у себя международные старты.