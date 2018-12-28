Ольга Смородская: У Геркуса получилось в «Локомотиве» на моем багаже - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболЛучшее за год

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняИтоги года 2018

Виды спорта

Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Футбол28 декабря 2018 17:58Источник: Чемпионат.comАвтор: Липкин Антон

Ольга Смородская: У Геркуса получилось в «Локомотиве» на моем багаже

Гендиректор «Локомотива» покидает клуб.

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала решение генерального директора клуба Ильи Геркуса завершить работу в клубе.

«Срок его руководства клубом был очень маленьким, – приводит «Чемпионат.com» слова Смородской. – При Геркусе «Локомотив» стал чемпионом, и какая-то доля его заслуги в этом есть. Я оставила ему хороший запас. Сто процентов, что у него получилось на моем багаже, ведь состав был на 85% моим.

Мое возможное возвращение в футбол? Это никому из тех, кто работает в клубах, не нужно. Сейчас там работают странные люди».

Напомним, в пятницу стало известно о том, что Геркус покидает «Локомотив».

#рпл#фк локомотив#смородская ольга#геркус илья#Футбол-Россия
О редакции
Политика конфиденциальности
Реклама на сайте
Правовая информация
Вакансии
© 2018 sovsport.ru яндекс.метрика
Мобильное приложение

Новости спорта