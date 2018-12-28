Ольга Смородская: У Геркуса получилось в «Локомотиве» на моем багаже

Футбол 28 декабря 2018 17:58 Источник: Чемпионат.com Автор: Липкин Антон

Гендиректор «Локомотива» покидает клуб.

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала решение генерального директора клуба Ильи Геркуса завершить работу в клубе.

«Срок его руководства клубом был очень маленьким, – приводит «Чемпионат.com» слова Смородской. – При Геркусе «Локомотив» стал чемпионом, и какая-то доля его заслуги в этом есть. Я оставила ему хороший запас. Сто процентов, что у него получилось на моем багаже, ведь состав был на 85% моим.

Мое возможное возвращение в футбол? Это никому из тех, кто работает в клубах, не нужно. Сейчас там работают странные люди».

Напомним, в пятницу стало известно о том, что Геркус покидает «Локомотив».