Агент Мануэла Фернандеша: Надеемся, что новое руководство «Локомотива» более лояльное, и мы договоримся

Футбол 28 декабря 2018 18:04 Источник: Чемпионат.com Автор: Липкин Антон

Контракт португальца истекает летом следующего года.

Агент Паулу Барбоза, представляющий интересы полузащитника «Локомотива» Мануэла Фернандеша, рассчитывает, что сможет договориться о продлении контракта игрока с новым руководством клуба.

«Мы можем сказать, что не сумели договориться со спортивным директором клуба, – приводит «Чемпионат.com» слова Барбозы. – Но это не значит, что мы бы не смогли договориться, если бы руководство осталось.

Будем надеяться, что новое руководство будет лояльнее, что мы сумеем договориться. Это и в интересах «Локомотива», и в интересах Фернандеша».

Напомним, в пятницу стало известно о том, что «Локомотив» покидают генеральный директор Илья Геркус и спортивный директор Эрик Штоффельсхаус.

Контракт 32-летнего португальца с клубом рассчитан до июня 2019 года.