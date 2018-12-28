Агент Мануэла Фернандеша: Надеемся, что новое руководство «Локомотива» более лояльное, и мы договоримся - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболЛучшее за год

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняИтоги года 2018

Виды спорта

Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Футбол28 декабря 2018 18:04Источник: Чемпионат.comАвтор: Липкин Антон

Агент Мануэла Фернандеша: Надеемся, что новое руководство «Локомотива» более лояльное, и мы договоримся

Контракт португальца истекает летом следующего года.

Агент Паулу Барбоза, представляющий интересы полузащитника «Локомотива» Мануэла Фернандеша, рассчитывает, что сможет договориться о продлении контракта игрока с новым руководством клуба.

«Мы можем сказать, что не сумели договориться со спортивным директором клуба, – приводит «Чемпионат.com» слова Барбозы. – Но это не значит, что мы бы не смогли договориться, если бы руководство осталось.

Будем надеяться, что новое руководство будет лояльнее, что мы сумеем договориться. Это и в интересах «Локомотива», и в интересах Фернандеша».

Напомним, в пятницу стало известно о том, что «Локомотив» покидают генеральный директор Илья Геркус и спортивный директор Эрик Штоффельсхаус.

Контракт 32-летнего португальца с клубом рассчитан до июня 2019 года.

#рпл#фк локомотив#барбоза паулу#фернандеш мануэл#геркус илья#штоффельсхаус эрик#Футбол-Россия
О редакции
Политика конфиденциальности
Реклама на сайте
Правовая информация
Вакансии
© 2018 sovsport.ru яндекс.метрика
Мобильное приложение

Новости спорта