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Хоккей29 декабря 2018 06:31

Россия обыграла Чехию на молодежном чемпионате мира

Голы забили Галимов и Коваленко.

Молодежная сборная России одержала вторую победу на молодежном чемпионате мира в Ванкувере.

В своем втором матче на турнире Россия нанесла поражение Чехии (2:1). На 18-й минуте счет в меньшинстве открыл Артем Галимов, а на 36-й минуте также при игре «четыре на пять» преимущество российской команды удвоил Николай Коваленко. Однако спустя 35 секунд чехи отыграли одну шайбу, которая стала первой пропущенной для российской команды на турнире.

Таким образом, Россия набрала шесть очков и занимает второе место в группе A, уступая Канаде только по разнице шайб.

В следующем матче на турнире 31 декабря сборная России сыграет со Швейцарией. Начало – 4:00 (мск).

Ванкувер (Канада)
Молодежный чемпионат мира
Групповой этап
Группа A

Чехия – Россия – 1:2 (0:1, 1:1, 0:1)
Голы: Конделик, 36 (бол) – Галимов, 18 (мен). Коваленко, 36 (мен).

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