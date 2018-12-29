Когда меньше – лучше. Как сборная России обыграла чехов

29 декабря 2018 06:59

Две шайбы в меньшинстве позволили нашим одержать победу во втором матче МЧМ-2019.

Главный тренер сборной России Валерий Брагин внес лишь одно изменение в состав по сравнению с матчем против датчан. Ворота были доверены сочинцу Кочеткову. Сохраняется вакансия в линии нападения.

Новый голкипер сразу показал товар лицом, отразив бросок в упор Каута. В первом периоде чехи создавали больше остроты, нашей обороне не хватало агрессии.

Ни было бы счастья, да несчастье помогло. Алексеев отправился в штрафной бокс, а Слепец и Галимовым организовали разящую контратаку. Последний, сместившись с правого фланга в центр, броском в противоход вратарю Досталу застал его врасплох.

Во втором периоде настало время героя матча с Данией Романова. Наш защитник напомнил о том, как раскалывал звезд НХЛ в Кубке вызова-1979 его героический дед Зинэтула Билялетдинов. Армеец на чистом льду засадил в душу Задине, заставив арену восхищенно ахнуть. Да и о бросках армеец не забывал. Но забить на этот раз не посчастливилось.

Зато посчастливилось еще раз отличиться в меньшинстве. Едва Муранов начал коротать двухминутный срок, Шэн с Коваленко умчались в контратаку, уфимец изящной подкидкой вложил шайбу в клюшку железнодорожнику, а тот на полном ходу с не меньшим проворством переиграл вратаря. Тот – вот мерзавец – подсек «гитарой» ярославца, и он упал и врезался плечом в борт. А раньше сын «Русского танка» Андрея Коваленко пострадал в средней зоне, когда в него врезался Пекарж и, как показалось, ударил клюшкой.

Увы, большинство у наших не пошло. Совершенно! Чехи в штрафном боксе чувствовали себя настолько раскованно, что не стеснялись раздавать… автографы зрителям.

В тень ушел Кравцов, да от капитана Костина мы вправе ждать более яркой игры. Он хотя бы трижды заработал численное преимущество. Мог в третьем периоде и забить, но его бросок с дальнего пятачка парировал вратарь.

Под занавес второй 20-минутки чехи реализовали большинство. После броска от синей линии шайба свечкой залетела в сетку через голову Кочеткова. От подбородка гренадера Конделика. Судьи посмотрели «кино», чтобы понять, было ли касание высоко поднятой клюшки. Не было.

Особо хочется рассказать о последних минутах матча. Букач сфолил на Костине. Секундомер показывал 57,37. Наши же решили удерживать шаткий перевес, отдали шайбу соперникам. Счастье, что чехи не сравняли счет. Обязан был забивать Коваленко. Но шайбу после его броска по пустым воротам с близкого расстояния парировал защитник.

За три секунды до сирены Романов, видно, не отошедший от попадания шайбы в лицо, запустил капитана соперников Нечаса глубоко в зону, тот бросал из-под защитника метров с десяти, но Кочетков блином отбил шайбу.

«За такую концовку надо голову оторвать», – выражусь излюбленными словами консультанта сборной Олега Знарка, который здесь пользуется популярностью. Не пора ли ему встать на лавку?

Впрочем, все хорошо, что хорошо кончается. Наши выиграли 2:1 у команды, сохранившей с прошлого МЧМ восемь игроков. А ведь год назад чехи победили россиян 5:4.

И еще. Канал «Матч ТВ» почему-то отказал болельщикам в удовольствии узнать лучших игроков матча. После финальной сирены пошел вал рекламы. А потом включили трансляцию каких-то американцев с казахами. Кому она нужна?

Ванкувер (Канада)

Молодежный чемпионат мира

Групповой этап

Группа A

Чехия – Россия – 1:2 (0:1, 1:1, 0:1)

Голы: Конделик, 36 (бол) – Галимов, 18 (мен). Коваленко, 36 (мен).