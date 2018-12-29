100-й гол Панарина в НХЛ не помог «Коламбусу» в матче с «Торонто»

Хоккей 29 декабря 2018 07:12

Бобровский отразил 25 из 29 бросков.

«Коламбус» потерпел поражение от «Торонто» (2:4) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Первой звездой игры был признан форвард «кленовых листьев» Джон Таварес, оформивший дубль. Теперь на его счету 26 голов в сезоне, и по этому показателю он уступает только Александру Овечкину из «Вашингтона».

Второй гол «Коламбуса» на предпоследней минуте игры забил форвард Артемий Панарин, у которого после этого стало 100 шайб в НХЛ.

Голкипер «голубых жакетов» Сергей Бобровский отразил 25 из 29 бросков по своим воротам.

Таким образом, «Торонто» прервал серию «Коламбуса» из пяти побед подряд и довел свою победную серию до такого же количества матчей.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Коламбус» – «Торонто» – 2:4 (1:2, 0:1, 1:1)

Голы: Фолиньо, Панарин – Таварес-2, Марнер, Готье.