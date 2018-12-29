Сучилов выиграл индивидуальную гонку на «Ижевской винтовке»

Хоккей 29 декабря 2018 12:14 Автор: Липкин Антон

Мужчины завершили отбор на январские этапы Кубка мира и Кубка IBU.

В субботу на «Ижевской винтовке» состоялась заключительная гонка у мужчин.

Победу в индивидуальной гонке одержал Семен Сучилов, допустивший два промаха. Он опередил на пять секунд Максима Цветкова, который промахнулся на один раз меньше. Третье место занял Юрий Шопин.

Напомним, «Ижевская винтовка» является отборочным турниром в сборную России на январские этапы Кубка мира и Кубка IBU.

Ижевск

«Ижевская винтовка»

Мужчины

Индивидуальная гонка

1. Семен Сучилов – 55.12,2 (2 промаха)

2. Максим Цветков – 5,0 (1)

3. Юрий Шопин – 22,3 (1)

4. Эдуард Латыпов – 52,5 (3)

5. Вадим Филимонов – 1.17,8 (2)

6. Максим Буртасов – 1.21,7 (2)

7. Александр Бабчин – 1.30,0 (1)

8. Алексей Слепов – 1.36,0 (4)

9. Никита Поршнев – 1.51,5 (2)