Александр Легков: Устюгов сохранил силы, этого хватит и на «Тур де Ски», и на чемпионат мира

Лыжный спорт 29 декабря 2018 13:21 Источник: Телеканал «360°» Автор: Липкин Антон

В субботу в Тоблахе стартует многодневка «Тур де Ски».

Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков высказался о шансах российских лыжников на многодневке «Тур де Ски».

«Устюгов может набрать форму к «Тур де Ски», – приводит слова Легкова телеканал «360°». – Да, была травма, но он уже отошел от нее. Если и остались небольшие проблемы, то они не такого уровня, чтобы мешали соревноваться. Конечно, пропустить начало сезона – не очень хорошо, но, с другой стороны, он сохранил больше сил. И сейчас, может быть, его пик формы. И этого хватит на весь сезон – и на «Тур де Ски», и на чемпионат мира.

Выступление наших молодых ребят и в прошлом сезоне, и в этом показывает, что они очень сильные, все в их руках. Они могут быть на первых местах. Конечно, лыжные гонки не такие предсказуемые, как кажется. Все зависит от состояния спортсменов, от лыж и их готовности, от множества факторов. Но очень многие из этой команды способны выигрывать и завоевывать призовые места, поэтому «Тур де Ски» обещает быть очень интересным».

Напомним, Легков побеждал на «Тур де Ски» в сезоне 2012/2013. В 2016/2017 годах многодневку выиграл Сергей Устюгов.

В нынешнем сезоне «Тур де Ски» стартует в субботу спринтом свободным стилем в Тоблахе.