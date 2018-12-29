Ксения Тихоненко: Женская NBA была в детстве мечтой номер один - Советский спорт
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Баскетбол29 декабря 2018 13:31Источник: News.ruАвтор: Липкин Антон

Ксения Тихоненко: Женская NBA была в детстве мечтой номер один

Игрок сборной России рассказывает о мечте поиграть в США.

Центровая «Надежды» Ксения Тихоненко рассказала о возможности поиграть в женской WNBA.

– Когда я была маленькая, тогда это была моя мечта номер один, – приводит News.ru слова Тихоненко. – Сейчас уже эмоции несколько улеглись. Да и с коленями у меня есть некоторые проблемы. Старая уже стала, сыплюсь (смеется). Просто нужен небольшой отдых, хотя поездка в Америку – это был бы большой опыт. Общалась на эту тему с Вадеевой и Беляковой, они говорят, что там условия очень классные, отношение другое.

– Но интерес со стороны американских команд был?
– Когда мне было лет 17, ходили какие-то слухи, что за мной следят представители команд. Но как-то дальше этих слов никуда так и не пошло.

Напомним, 25-летняя Тихоненко проводит второй сезон в «Надежде».

#премьер-лига#ЖБК Надежда#тихоненко ксения#WNBA#вадеева мария#белякова евгения
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