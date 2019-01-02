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Футбол02 января 2019 19:34Источник: ФК «Краковия»Автор: Липкин Антон

Сердеров покинул «Краковию»

Контракт российского форварда расторгнут по обоюдному соглашению сторон.

Форвард «Краковии» Сердер Сердеров завершил выступление в клубе, сообщает официальный твиттер «полосатых». Контракт с 24-летним российским нападающим расторгнут по соглашению сторон.

Сердеров перешел в «Краковию» в августе 2018 года, подписав соглашение до конца сезона с возможностью продления еще на один год. За четыре с половиной месяца он провел за команду восемь матчей, в том числе два – в Кубке Польши и не забил при этом ни одного гола.

Ранее воспитанник ЦСКА выступал за «Анжи», «Урал», «Крылья Советов», «Славию» (София) и «Енисей».

Отметим, что после 20 туров «Краковия» набрала 27 очков и занимает девятое место в чемпионате Польши.

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