Юрий Семин: Не готов простить игрокам ситуации, когда личные цели становятся важнее командных - Советский спорт
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Футбол02 января 2019 19:45Источник: Team RussiaАвтор: Липкин Антон

Юрий Семин: Не готов простить игрокам ситуации, когда личные цели становятся важнее командных

Также главный тренер «Локомотива» не прощает обмана.

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин рассказал о своих тренерских и жизненных принципах.

– Что вы не готовы простить людям в обычной жизни и что – вашим подопечным?
– В обоих случаях – обман, который в жизни другого человека может сыграть негативную роль, – приводит Team Russia слова Семина. – Игрокам же не готов простить ситуации, когда для них личные интересы становятся важнее командных. Могу ли я поменять свое мнение? Да, но точно не в случае обмана. Если человек обманул один раз, то обязательно обманет и еще раз.

– Готовы ли вы как тренер и чисто по-человечески признавать свои ошибки?
– Готов и позже объясняю свое ошибочное решение, но чаще всего только внутри команды или конкретному игроку.

– Чем можно пожертвовать ради достижения результата?
– Временем и пребыванием в постоянном напряжении.

Напомним, в 2018 году Семин привел «Локомотив» к третьему в истории клуба чемпионскому титулу.

#рпл#фк локомотив#семин юрий#Футбол-Россия
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