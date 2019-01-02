Юрий Семин: Не готов простить игрокам ситуации, когда личные цели становятся важнее командных

Также главный тренер «Локомотива» не прощает обмана.
Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин рассказал о своих тренерских и жизненных принципах.
– Что вы не готовы простить людям в обычной жизни и что – вашим подопечным?
– В обоих случаях – обман, который в жизни другого человека может сыграть негативную роль, – приводит Team Russia слова Семина. – Игрокам же не готов простить ситуации, когда для них личные интересы становятся важнее командных. Могу ли я поменять свое мнение? Да, но точно не в случае обмана. Если человек обманул один раз, то обязательно обманет и еще раз.
– Готовы ли вы как тренер и чисто по-человечески признавать свои ошибки?
– Готов и позже объясняю свое ошибочное решение, но чаще всего только внутри команды или конкретному игроку.
– Чем можно пожертвовать ради достижения результата?
– Временем и пребыванием в постоянном напряжении.
Напомним, в 2018 году Семин привел «Локомотив» к третьему в истории клуба чемпионскому титулу.