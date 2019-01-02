Юрген Клопп: «Манчестер Сити» по-прежнему лучшая команда в мире

Футбол 02 января 2019 20:25 Источник: Sky Sports Автор: Липкин Антон

«Ливерпуль» сыграет с «горожанами» в 21-м туре премьер-лиги.

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал предстоящий матч с «Манчестер Сити» в 21-м туре премьер-лиги.

«Это обычная игра с «Манчестер Сити», но очень сложная, одна из самых сложных, которая может быть в современном футболе, – приводит Sky Sports слова немца. – Это по-настоящему очень сильная команда с выдающимся тренером. И до того, как сыграешь с ними, не знаешь, чего ждать.

Мы должны быть готовы по максимуму, играть смело с огромным желанием и злостью, как, впрочем, во всех других матчах.

Соперник, по моему мнению, по-прежнему лучшая команда в мире».

Напомним, матч «Манчестер Сити» – «Ливерпуль» пройдет 3 января на «Этихад Стэдиум» в Манчестере. Начало – 23:00 (мск).

После 20 туров «красные» набрали 54 очка и лидируют в чемпионате, оставаясь единственной командой, не потерпевшей ни одного поражения. У «горожан» 47 очков и третье место.