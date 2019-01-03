Эмиль Иверсен: Я не такие, как русские, они машины

Лыжный спорт 03 января 2019 00:09 Источник: Dagbladet Автор: Липкин Антон

В среду норвежец выиграл масс-старт «классикой».

Норвежский лыжник Эмиль Иверсен объяснил, почему снялся с «Тур де Ски» после победы на четвертом этапе многодневки – масс-старте на 15 км классическим стилем в Оберстдорфе.

27-летний Иверсен принял решение сосредоточиться на подготовке к отбору на чемпионат мира, который у норвежцев запланирован на этапе Кубка мира в Отепя (19-20 января).

«У меня есть хлеб с маслом, но у меня нет медали чемпионата мира, – приводит Dagbladet слова Иверсена. – Я не такие, как русские. Это они машины, делают, что им говорят и тренируются по максимуму. Мне подходит другая стратегия.

В прошлом году я больше других норвежцев выступал на этапах Кубка мира, но только мама, папа и близкие люди помнят, что я был на Олимпийских играх в Пхенчхане».

Пятый этап «Тур де Ски» – 15-километровая гонка преследования свободным стилем – пройдет 3 января также в Оберстдорфе.

Добавим, что чемпионат мира состоится с 20 февраля по 3 марта в Зеефельде.