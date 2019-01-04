«Химки» на выезде разгромили «Гран-Канарию» в Евролиге

04 января 2019 01:27 Источник: «Советский спорт»

В матче 16-го тура регулярного чемпионата Евролиги подмосковные «Химки» на выезде разгромили испанскую «Гран-Канарию» со счетом 99:70 (23:30, 27:6, 23:14, 26:20).

У победителей встречи самыми результативными стали Демаркус Бост (20 очков), Чарльз Дженкинс (18) и Джордан Мики (16).

А у хозяев паркета больше всех набрали Маркус Эрикссон (14), Ди Джей Строберри (13) и Сийм-Сандер Ване (12).

«Химки» одержали шестую победу в Евролиге и занимают 12-е место в турнирной таблице, а «Гран-Канария» расположилась строчкой ниже, потерпев десятое поражение.

В следующем матче турнира подопечные Георгиоса Барцокаса 8 января примут «Фенербахче», а испанцы в тот же день встретятся с «Реалом».