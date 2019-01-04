Гендиректор «Динамо»: Задача остается той же – попасть в зону еврокубков

Футбол 04 января 2019 08:26 Источник: ТАСС Автор: Липкин Антон

Бело-голубые идут на 12-м месте в турнирной таблице.

Генеральный директор «Динамо» Сергей Федоров заявил, что, по его мнению, команде по силам попасть в зону еврокубков по итогам нынешнего сезона.

«Задача остается той же – попасть в зону еврокубков, – приводит ТАСС слова Федорова. – Я считаю, что она выполнима. В зимнее трансферное окно будет некоторое усиление, деньги есть. А задача – пятое-шестое место в этом сезоне».

Напомним, после 17 туров «Динамо» набрало 20 очков и занимает 12-е место, отставая от шестого места на пять очков.

В первом туре после зимней паузы «Динамо» сыграет в гостях с «Уфой», а на 10 марта в 19-м туре запланирован первый матч на реконструированном стадионе «Динамо», в котором бело-голубые примут «Спартак».