Звонарева победила Кудерметову и вышла в полуфинал в Шэньчжэне

Ее следующей соперницей станет Риск.
109-я ракетка мира Вера Звонарева вышла в полуфинал турнира WTA Shenzhen Open в Шэньчжэне.
В ¼ финала 34-летняя российская теннисистка, получившая от организаторов wild card, победила в трех сетах свою соотечественницу Веронику Кудерметову, которая занимает 133-е место в мировом рейтинге. За 2 часа 55 минут Звонарева выиграла со счетом 4:6, 7:5, 6:3.
Ее следующей соперницей станет Элисон Риск из США. 62-я ракетка мира выбила из борьбы Сорану Кырстю из Румынии (7:5, 6:1).
Напомним, ранее в пятницу Мария Шарапова не смогла из-за травмы доиграть матч с первой сеяной Ариной Соболенко (1:6, 2:4).
Шэньчжэнь (Китай)
Турнир WTA Shenzhen Open
Призовой фонд 750 000 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
¼ финала
Вера Звонарева (Россия, WC) – Вероника Кудерметова (Россия, Q) – 4:6, 7:5, 6:3