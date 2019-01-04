Звонарева победила Кудерметову и вышла в полуфинал в Шэньчжэне - Советский спорт
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Теннис04 января 2019 11:58Автор: Липкин Антон

Звонарева победила Кудерметову и вышла в полуфинал в Шэньчжэне

Ее следующей соперницей станет Риск.

109-я ракетка мира Вера Звонарева вышла в полуфинал турнира WTA Shenzhen Open в Шэньчжэне.

В ¼ финала 34-летняя российская теннисистка, получившая от организаторов wild card, победила в трех сетах свою соотечественницу Веронику Кудерметову, которая занимает 133-е место в мировом рейтинге. За 2 часа 55 минут Звонарева выиграла со счетом 4:6, 7:5, 6:3.

Ее следующей соперницей станет Элисон Риск из США. 62-я ракетка мира выбила из борьбы Сорану Кырстю из Румынии (7:5, 6:1).

Напомним, ранее в пятницу Мария Шарапова не смогла из-за травмы доиграть матч с первой сеяной Ариной Соболенко (1:6, 2:4).

Шэньчжэнь (Китай)
Турнир WTA Shenzhen Open
Призовой фонд 750 000 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
¼ финала

Вера Звонарева (Россия, WC) – Вероника Кудерметова (Россия, Q) – 4:6, 7:5, 6:3

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