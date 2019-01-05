«Вегас» одержал пятую победу подряд, обыграв «Анахайм»

Хоккей 05 января 2019 09:50 Автор: Липкин Антон

Пачиоретти забил победный гол в своем первом матче после травмы.

«Вегас» выиграл у «Анахайма» (3:2) в регулярном чемпионате НХЛ и продлил свою победную серию до пяти матчей.

Решающей стала шайба Макса Пачиоретти, вернувшегося в состав после травмы, из-за которой он не играл с 17 декабря. Также в тройку лучших игроков матча вошли защитник Хампус Линдхольм и форвард Картер Роуни (оба – «Анахайм»).

Форвард «Вегаса» Валентин Зыков остался в запасе.

Благодаря этой победе «Вегас» сравнялся по очкам с лидером Тихоокеанского дивизиона и всей Западной конференции – «Калгари». «Анахайм», потерпевший седьмое поражение подряд, остается на второй строчке в зоне wild card на Западе.

В своих следующих матчах 6 января «Анахайм» примет «Эдмонтон», а «Вегас» сыграет дома с «Нью-Джерси».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Анахайм» – «Вегас» – 2:3 (0:1, 2:2, 0:0)

Голы: Спронг, 22. Роуни, 23 – Шмидт, 7. Носек, 31. Пачиоретти, 31.