Суарес может сменить «Барселону» на «Арсенал»

Футбол 05 января 2019 11:18 Источник: «Газета.Ru» Автор: Липкин Антон

Испанец играл у Эмери в «Севилье».

Полузащитник «Барселоны» Денис Суарес в зимнее трансферное окно может перейти в «Арсенале», сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на Sky Sport Italia.

В нынешнем сезоне 24-летний испанец провел на поле всего 221 минуту, сыграв по два матча в примере, Кубке страны и Лиги чемпионов. В составе «канониров» он рассчитывает получать больше игрового времени.

Тем более Суарес хорошо знаком главному тренеру «Арсенала» Унаи Эмери, у которого в сезоне 2014/2015 стабильно играл в «Севилье».

Напомним, Суарес выступает за «Барселону» с 2016 года. Ранее он также играл в «Манчестер Сити» и «Вильярреале».