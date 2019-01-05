Димитрис Итудис: ЦСКА вернулся в игру, когда в нас начали сомневаться

Баскетбол 05 января 2019 11:34 Источник: БК ЦСКА Автор: Липкин Антон

ЦСКА обыграл в гостях «Жальгирис» в Евролиге.

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис прокомментировал победу над «Жальгирисом» (84:79) в матче 16-го тура регулярного чемпионата Евролиги.

«Мы доминировали в первой половине, диктовали темп, умно защищались, во многих случаях вынуждали потери, – приводит слова Итудиса официальный сайт ЦСКА. – Задали тон своей защитой.

Третий период немного разочаровал в смысле настроя. Мы дарили подарки сопернику на обеих половинах площадки. Например, начали четверть с неспортивного фола в ситуации, в которой владели мячом. В четвертой четверти игроки показали настрой и веру в то, что мы делаем. Когда в нас стали сомневаться, мы вернулись в игру, используя «маленькую» пятерку, стараясь растягивать защиту при их переключениях.

Соперники, как и мы, сменили много защитных вариантов по ходу матча. Потому многое решалось в нападении. Мы стали лучше двигать мяч и создавали ситуации, когда обороняющемуся приходилось бросаться на открытого игрока.

Еще два важных фактора – мы вынудили оппонентов сделать 18 потерь и выиграли борьбу за отскок, не давали вторых шансов, выиграв 15 подборов в нападении против шести у соперника. Это важно в противостоянии с такой крепкой командой как «Жальгирис», которая идет на щит.

Наконец, их созидание в движении мяча было низким. Понятно, что результат мог быть другим, но я счастлив за игроков, за то, что они продолжали верить в себя и товарищей по команде. Мы сумели добыть победу на этой арене при потрясающей атмосфере».

Напомним, самыми результативными в составе ЦСКА стали американцы Уилл Клайберн и Даниэль Хэкетт, набравшие по 19 очков. Армейцы остаются на третьем месте в турнирной таблице.