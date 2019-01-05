«Куньлунь» обыграл «Адмирал» и приблизился к зоне плей-офф

Хоккей 05 января 2019 12:28 Автор: Липкин Антон

Решающий гол забил Йип.

«Куньлунь Ред Стар» выиграл у «Адмирала» (4:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ в ледовом дворце «Фэйян» в Шанхае.

По ходу матча хозяева вели со счетом 3:0, но за семь минут пропустили три шайбы и позволили сопернику отыграться. И все же гол канадца Брэндона Йипа за семь с половиной минут до конца третьего периода принес «Куньлуню» победу.

Китайский клуб набрал 41 очко и до двух очков сократил отставание от «Трактора», который занимает восьмое место в Восточной конференции. «Адмирал» же остается на последнем месте во всей лиге.

Напомним, 3 января команды также встречались в Шанхае, и тогда победу одержали гости (3:2).

В своих следующих матчах 7 января «Адмирал» сыграет в гостях с «Металлургом», а 8 января «Куньлунь Ред Стар» – с «Салаватом Юлаевом».

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Куньлунь Ред Стар» (Пекин) – «Адмирал» (Владивосток) – 4:3 (2:0, 1:3, 1:0)

Голы: Локхарт, 3. Витасек, 18. Шор, 25. Йип, 53 – Захарчук, 32. Вихарев, 37. Черников, 38.