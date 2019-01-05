Бывший защитник «Ливерпуля» Риисе стал спортивным директором мальтийской «Биркиркары»

Футбол 05 января 2019 13:18 Источник: ФК «Биркиркара» Автор: Липкин Антон

Команда идет на шестом месте в чемпионате Мальты.

Бывший защитник «Ливерпуля», «Ромы» и сборной Норвегии Йон-Арне Риисе стал спортивным директором «Биркиркары», сообщает официальный сайт клуба из Мальты.

Ранее сообщалось, что после окончания карьеры норвежец, которому сейчас 38 лет, занялся агентской деятельностью.

Воспитанник «Олесунда» выступал за «Монако» (1998-2001), «Ливерпуль» (2001-2008), «Рому» (2008-2011), «Фулхэм» (2011-2014), АПОЭЛ (2014-2015), «Дели Динамос» (2015), «Олесунд» (2016) и «Ченнай» (2016).

В 2005 году в составе «Ливерпуля» он стал победителем Лиги чемпионов. В составе сборной Норвегии на счету Риисе 110 матчей и 16 голов.

Добавим, что «Биркиркара» занимает шестое место в чемпионате Мальты.