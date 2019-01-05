Бывший защитник «Ливерпуля» Риисе стал спортивным директором мальтийской «Биркиркары» - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболЛучшее за год

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняИтоги года 2018

Виды спорта

Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Футбол05 января 2019 13:18Источник: ФК «Биркиркара»Автор: Липкин Антон

Бывший защитник «Ливерпуля» Риисе стал спортивным директором мальтийской «Биркиркары»

Команда идет на шестом месте в чемпионате Мальты.

Бывший защитник «Ливерпуля», «Ромы» и сборной Норвегии Йон-Арне Риисе стал спортивным директором «Биркиркары», сообщает официальный сайт клуба из Мальты.

Ранее сообщалось, что после окончания карьеры норвежец, которому сейчас 38 лет, занялся агентской деятельностью.

Воспитанник «Олесунда» выступал за «Монако» (1998-2001), «Ливерпуль» (2001-2008), «Рому» (2008-2011), «Фулхэм» (2011-2014), АПОЭЛ (2014-2015), «Дели Динамос» (2015), «Олесунд» (2016) и «Ченнай» (2016).

В 2005 году в составе «Ливерпуля» он стал победителем Лиги чемпионов. В составе сборной Норвегии на счету Риисе 110 матчей и 16 голов.

Добавим, что «Биркиркара» занимает шестое место в чемпионате Мальты.

#чемпионат мальты по футболу#фк биркиркара#риисе
О редакции
Политика конфиденциальности
Реклама на сайте
Правовая информация
Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Мобильное приложение

Новости спорта