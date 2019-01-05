Александр Романов: Мы играли сильнее, но удача была на стороне американцев - Советский спорт
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Хоккей05 января 2019 13:51Источник: Телеканал «Матч ТВ»Автор: Липкин Антон

Александр Романов: Мы играли сильнее, но удача была на стороне американцев

Россия проиграла США в полуфинале молодежного чемпионата мира.

Защитник молодежной сборной России Александр Романов рассказал о том, что чувствует после поражения от США (1:2) в полуфинале чемпионата мира в Ванкувере.

«Эмоций как таковых нет, только обида, – приводит слова 18-летнего игрока официальный сайт телеканала «Матч ТВ». – Больше ничего. Мы играли сильнее, но удача была на их стороне. Тренеры пытались подбодрить, чтобы мы не расстраивались и бились завтра за бронзу».

Напомним, единственный гол сборная России забила во втором периоде при счете 0:2.

В ночь на воскресенье в матче за третье место Россия сыграет со Швейцарией, которую обыграла на групповом этапе со счетом 7:4. Начало – 0:00 (мск).

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