«Вашингтон» обыграл «Детройт», Кузнецов отдал 2 голевых паса

07 января 2019 08:43

Встреча прошла на "Литтл Сизарс-арене".

Хоккеисты "Вашингтона" нанесли поражение "Детройту" в матче регулярного чемпионата НХЛ – 3:2.

Российский форвард гостей Евгений Кузнецов отдал два голевых паса, первый из которых стал для него 300-м очком в НХЛ.

Его партнер по команде Александр Овечкин отдал одну результативную передачу, а защитник "столичных" Дмитрий Орлов провел на льду 18 минут и 42 секунды.

Таким образом, "Вашингтон" набрал 54 очка и вышел на 3-е место в таблице Восточной конференции, а "Детройт", у которого 39 баллов, по-прежнему занимает 14-ю позицию.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Детройт» – «Вашингтон» – 2:3 (1:1, 0:1, 1:1)

Голы: Уилсон (Кузнецов), 06:57 – 0:1; Манта, 14:08 – 1:1; Гронек (Ларкин, Нюквист), 26:48 – 2:1; Бойд (Овечкин, Коннолли), 46:19 – 2:2; Кемпны (Нисканен, Кузнецов), 56:08 – 2:3.