Рублев победил Пуя и вышел во второй круг в Сиднее

Матч продолжался 66 минут.
84-я ракетка мира Андрей Рублев победил Люку Пуя из Франции в первом круге турнира ATP Sydney International в Сиднее.
За 1 час 6 минут 21-летний российский теннисист завершил матч с 30-м номером мирового рейтинга в двух сетах со счетом 6:2, 6:3.
Следующим соперником Рублева станет Йошихито Нишиока из Японии, который также вышел в основную сетку через квалификации и в первом круге нанес поражение Райану Харрисону из США (6:4, 6:2).
Сидней (Австралия)
Турнир ATP Sydney International
Призовой фонд 527 880 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
1/16 финала
Андрей Рублев (Россия, Q) – Люка Пуй (Франция, 6) – 6:2, 6:3