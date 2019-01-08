Рублев победил Пуя и вышел во второй круг в Сиднее

Теннис 08 января 2019 08:51 Автор: Липкин Антон

Матч продолжался 66 минут.

84-я ракетка мира Андрей Рублев победил Люку Пуя из Франции в первом круге турнира ATP Sydney International в Сиднее.

За 1 час 6 минут 21-летний российский теннисист завершил матч с 30-м номером мирового рейтинга в двух сетах со счетом 6:2, 6:3.

Следующим соперником Рублева станет Йошихито Нишиока из Японии, который также вышел в основную сетку через квалификации и в первом круге нанес поражение Райану Харрисону из США (6:4, 6:2).

Сидней (Австралия)

Турнир ATP Sydney International

Призовой фонд 527 880 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

1/16 финала

Андрей Рублев (Россия, Q) – Люка Пуй (Франция, 6) – 6:2, 6:3