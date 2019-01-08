Блинкова обыграла Чжан Шуай в Хобарте

Теннис 08 января 2019 09:05 Автор: Липкин Антон

Матч продолжался 1 час 54 минуты.

96-я ракетка мира Анна Блинкова вышла во второй круг турнира WTA Hobart International в Хобарте.

В 1/16 финала 20-летняя российская теннисистка, пробившаяся в основную сетку через квалификацию, нанесла поражение третьей сеяной Чжан Шуай из Китая, которая занимает 40-е место в мировом рейтинге. За 1 час 54 минуты Блинкова выиграла матч в трех сетах со счетом 6:2, 0:6, 6:2.

Ее следующей соперницей станет Ирина-Камелия Бегу из Румынии.

Хобарт (Австралия)

Турнир WTA Hobart International

Призовой фонд 250 000 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

1/16 финала

Анна Блинкова (Россия, Q) – Чжан Шуай (Китай, 3) – 6:2, 0:6, 6:2