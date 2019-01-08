Дос Сантос и Льюис договорились о бое 9 марта

ММА 08 января 2019 10:53 Источник: MMAjunkie Автор: Липкин Антон

Поединок может пройти на турнире UFC ESPN+ 4.

UFC достиг устной договоренности о проведении боя между тяжеловесами Джуниором Дос Сантосом и Дерриком Льюисом, сообщает MMAjunkie. Ожидается, что поединок состоится 9 марта на турнире UFC ESPN+ 4 в Канзасе.

34-летний Дос Сантос в прошлом году одержал две победы: 14 июля он выиграл у Благоя Иванова единогласным решением судей, а 2 декабря нокаутировал Тая Туивасу.

33-летний Льюис провел в 2018 году четыре боя, в которых одержал три победы – над Марчином Тыбурой (18 февраля), Франсисом Нганну (6 июля) и Александром Волковым (6 октября), после чего проиграл в титульном поединке Даниэлю Кормье (3 ноября).

Напомним, Дос Сантос был чемпионом UFC в тяжелом весе в 2011-2012 годах.