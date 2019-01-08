«Монако» предложил «Бордо» 15 миллионов евро за Камано

Футбол 08 января 2019 13:29 Источник: L'Equipe Автор: Липкин Антон

Гвинеец забил 11 голов в нынешнем сезоне.

Полузащитник «Бордо» Франсуа Камано в зимнее трансферное окно может перейти в «Монако», сообщает L’Equipe.

Пока клубы не могут договориться о стоимости трансфера 22-летнего гвинейца. В начале переговоров жирондинцы требовали компенсацию в 25 миллионов евро, но сейчас готовы продать игрока за 20 миллионов. В свою очередь монегаски предлагают 15 миллионов, а также три миллиона в виде бонусов.

В нынешнем сезоне Камано, основной позицией которого считается левый атакующий полузащитник, забил восемь голов в 17 матчах лиги 1. Также на его счету три забитых мяча в Лиге Европы.

Камано выступает за «Бордо» с июля 2016 года. Ранее он провел два сезона в «Бастии». Его контракт с клубом рассчитан до июня 2021 года.

Напомним, после 17 туров «Монако» занимает предпоследнее место в лиге 1, тогда как «Бордо» идет на 12-м месте.