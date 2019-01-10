Геннадий Величкин – о помощи пострадавшим при обрушении дома: Мы не для пиар-кампании это делаем - Советский спорт
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10 января 2019 13:21Источник: Телеканал «360°»Автор: Гичунцев Артур

Геннадий Величкин – о помощи пострадавшим при обрушении дома: Мы не для пиар-кампании это делаем

Утром 31 декабря произошло обрушение перекрытий в одном из подъездов жилого дома, из-за чего погибли 39 человек. По предварительным данным, в здании произошел взрыв бытового газа.

П​резидент магнитогорского «Металлурга» Геннадий Величкин сообщил, что хоккейный клуб собрал деньги на помощь пострадавшим после обрушения в одном из домов города.

«Мы не для пиар-кампании это делаем. Все, что мы делаем, – это искренне и очень серьезно, поэтому я не хочу на эту тему больше разговаривать.

Это трагедия, а вы пытаетесь на этом что-то заработать. Уж простите меня. Мы собрали деньги, находимся в тесном контакте с мэром, с комиссией», – приводит слова функционера "360".

#хк металлург магнитогорск#величкин геннадий
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