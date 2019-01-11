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ММА11 января 2019 14:49Источник: Valetudo.ruАвтор: Липкин Антон

Силва дебютирует в Bellator боем с Амосовым

Поединок запланирован на 16 февраля.

Бразильский боец Эрик Силва, выступающий в полусреднем весе, дебютирует в Bellator 16 февраля на турнире в Анкасвилле, сообщает Valetudo.ru. Соперником 34-летнего Силвы станет непобежденный украинец Ярослав Амосов.

С 2011 по 2017 годы Силва выступал в UFC, но после двух поражений в 2017 году покинул организацию. Всего в смешанных единоборствах на его счету 20 побед при девяти поражениях, еще один его бой признан несостоявшимся.

25-летний Амосов провел свой первый бой в Bellator 13 июля прошлого года и победил единогласным решением судей американца Джералда Харриса. До этого он выступал в российском промоушене Tech-Krep FC. На данный момент у Амосова 20 побед в 20 поединках.

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