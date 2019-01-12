«КАМАЗ-мастер»: Каргинов не видел, что наехал на зрителя

Авто/Мото 12 января 2019 10:19 Источник: «КАМАЗ-мастер» Автор: Липкин Антон

Экипаж пилота российской команды снят с «Дакара».

Команда «КАМАЗ-мастер» выступила с заявлением в связи с инцидентом на пятом этапе ралли «Дакар» с участием экипажа Андрея Каргинова.

На 279-м километре Каргинов наехал на 60-летнего зрителя из Южной Африки, который находился за пределами установленной для болельщиков зоны. Организаторы ралли дисквалифицировали экипаж пилота за то, что он не остановился для оказания помощи потерпевшему.

«На одном из сложных подъемов в песках собралось большое количество хаотично стоявших групп зрителей, – говорится в заявлении «КАМАЗ-мастер». – Пилот пытался преодолеть подъем и объехать находившуюся на дюне группу людей.

Зрители стали убегать с траектории движущегося грузовика. Но один из них споткнулся в мягком песке и ногой попал под заднее колесо машины. Пилот не видел этого момента и о случившемся узнал только по приезду на бивуак.

Команда «КАМАЗ-мастер» сожалеет о случившемся и готова оказать всяческое содействие в лечении пострадавшего, если это будет необходимо».

Добавим, что Каргинов занимал третье место в общем зачете грузовиков.